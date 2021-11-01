Кардиолог рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 «сердечникам»

Сердечно-сосудистые заболевания не могут служить противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Повременить с прививкой, по его словам, могут только те, кто недавно перенёс острый инфаркт или нарушение мозгового кровообращения, передаёт РИА Новости.

Противопоказаний за исключением острых событий, которые сейчас непосредственно переносит пациент, например, острый инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения, которое случилось ещё вот только-только — то здесь очень небольшая пауза может быть сделана, — рассказал Бойцов на пресс-конференции, посвящённой теме последствий коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.

Врач особо отметил, что такие заболевания, как сердечная недостаточность, артериальная гипертония и нарушение сердечного ритма, не являются показаниями для отказа от вакцинации против коронавируса.

Ранее сообщалось, что федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова проводит клинические испытания вакцины от COVID-19 «КовиВак» для людей старше 60 лет. По прогнозам специалистов, вакцина должна получить необходимые подтверждения в течение нескольких месяцев.