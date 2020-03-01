https://static.news.ru/photo/4b12f494-5bd1-11ea-8c08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhold Schrank/imagebroker.com/Global Look Press

Биологически активные добавки (БАДы) следует принимать только в качестве дополнительной меры — как дополнение к основному курсу лечения. Об этом предупредил доктор медицинских наук Альфред Богданов.

Врач указал на одну из наиболее распространённых ошибок людей. Они отказываются от приёма лекарственных препаратов, будучи уверенными, что «травят» печень из-за чрезмерного объёма таблеток. Однако при этом приобретают дорогостоящие БАДы, «действие которых или не доказано, или они являются вспомогательными».

Если лишить пациента базовой терапии и дать БАД, то это будет в корне неправильно. Но если пациент принимает базовую терапию, <...> то мы можем порекомендовать и предуктал, и какой-то ещё препарат метаболический, — объяснил Богданов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее эксперты рассказали NEWS.ru, как поддерживать в организме необходимый уровень белка. Лучшей альтернативой БАДам с коллагеном они назвали обыкновенный холодец.