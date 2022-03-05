Кардиолог рассказал, как не допустить гипертонической болезни

Для профилактики гипертонии нужен контроль за физическими нагрузками и питанием, сообщил врач-кардиолог Видновской РКБ Мурад Курбанмагомедов «Радио 1». Факторами для повышения давления он назвал курение и алкоголь, также лишний вес, гиподинамию и высокий уровень стресса. Кроме того, к нему могут привести повышенный уровень холестерина и глюкозы.

Введите в режим дня адекватные физические нагрузки, купите наручные часы с шагомером и проходите в день не менее 10 000 шагов. Важно придерживаться сбалансированного питания — употребляйте меньше соли, животных жиров, быстрых углеводов, включите в рацион продукты с содержанием калия и магния. Откажитесь от курения, снизьте употребления алкоголя. Постарайтесь избегать стрессов, найдите способ разрядки после сложного трудового дня, — сказал Курбанмагомедов.

Он добавил, что антигипертензивные препараты для предотвращения гипертонии принимать не нужно, они предназначены для борьбы с уже поднявшимся давлением.

Ранее диетолог Татьяна Букина назвала средиземноморскую диету самой эффективной для сохранения молодости. Ссылаясь на мнение ряда ассоциаций диетологов, она пояснила, что этот тип питания подразумевает ограничение употребления красного мяса примерно до трёх раз в месяц.