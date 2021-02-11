Кардиолог рассказал, как избежать внезапной смерти

https://static.news.ru/photo/0771448a-6cc3-11eb-a93d-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какие привычки помогут избежать внезапной смерти. Причиной может стать гипертония, этой болезнью поражены не менее 65–70% людей, и многие просто не знают своего давления.

Человек, по словам врача, может прожить 45 лет, несколько раз измерить давление, а после с удивлением обнаружить, что оно 160 на 95. Поэтому важен в первую очередь контроль артериального давления, рассказал доктор в эфире телеканала «Звезда».

Молодые люди должны измерять давление раз в неделю, взрослые — раз в два-три дня. Это поможет избежать многих осложнений, включая аневризму, инсульт и инфаркт.

Алкоголь в неумеренных количествах тоже может стать причиной внезапной смерти. К опасным патологиям может привести и нездоровая пища.

Как бывает у молодых, у студентов: схватил кусок колбасы на ходу, забежал в ресторан быстрого питания и перекусил. Это не проходит бесследно и скажется уже годам к 30, — пояснил Хорошев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала, какие проблемы со здоровьем могут привести к преждевременной смерти даже в молодом возрасте. Среди распространённых причин внезапной смерти специалист выделила разрыв аневризмы, отрыв тромба, сбои в работе сердца, синдром внезапной необъяснимой смерти,.