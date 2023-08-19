Кардиолог раскрыл секрет полезной для сердца каши Кардиолог Шехян призвал не добавлять масло в кашу при проблемах с сердцем

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При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы наиболее полезными являются овсянка и гречка, рассказал LIFE.ru кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян в комментарии . В то же время он порекомендовал избегать улучшающих вкус добавок, включая сливочное масло.

Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть сливочного масла. В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счет этого бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоравливаются, — объяснил эксперт.

Он также порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления соли, а для улучшения вкуса каши предложил использовать кунжут или зелень. Кроме того, гречку можно есть и без термической обработки, например, заливая обезжиренным кефиром.

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