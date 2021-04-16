Кардиолог раскрыл опасность сахарного диабета

https://static.news.ru/photo/ad2398a2-9fad-11eb-9d99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России всё больше наблюдается распространение сахарного диабета второго типа из-за нездорового образа жизни, который влечёт серьёзные последствия для здоровья. Об этом заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

Он (сахарный диабет. — NEWS.ru) является мощнейшим катализатором атеросклероза. Это приводит к инфарктам, инсультам и аневризмам. Смертность резко увеличивается, — цитирует его URA.RU.

Он добавил, что в России нет достаточного уровня медицины для квалифицированной помощи пациентам с сахарным диабетом, что усугубляет ситуацию. Не хватает реабилитационных центров, средств, выделяемых на медицину, а в сельской местности наблюдается и дефицит специалистов.

Главный врач частной клиники, терапевт Татьяна Романенко согласилась с кардиологом в оценке опасности сахарного диабета. По её словам, смертность людей от сердечно-сосудистых заболеваний, которые болеют сахарным диабетом, на порядок выше, чем у людей с заболеваниями сердца.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал о неожиданных последствиях пандемии коронавируса для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причём, по словам специалиста, воздействие ощутят на себе как переболевшие, так и те, кто избежал заражения.