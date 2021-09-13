Кардиолог призвал перейти на «зимние привычки»

Из-за резкого похолодания осенью необходимо перейти на «зимние привычки»: следить за температурой в доме и теплее одеваться. Об этом заявил «Известиям» профессор, доктор медицинских наук, главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина» Заур Шугушев.

Если вы выходите из тёплого помещения на улицу, где холодно, и вам кажется, что предстоит преодолеть незначительное расстояние, за время которого не успеете замёрзнуть, это служит частой причиной заболеваний. Мы не меняем вовремя привычки, соответственно самая большая опасность перепад температур, — отметил Шугушев.

По его словам, люди несвоевременно меняют летнюю одежду на зимнюю. Врач рекомендовал одеваться теплее и напомнил, что помимо пандемии COVID-19 также при снижении температур наблюдается рост других заболеваний ОРВИ.

По мнению специалиста, нужно отказаться от привычки спать с открытым окном и без нательного белья и под тонким покрывалом. Шугушев добавил, что люди часто заболевают во сне.

Ранее заведующий клинико-диагностическим отделением, кардиолог, терапевт, сомнолог клиники НАКФФ Павел Александров перечислил первые признаки онкологии. К ним относятся постоянная усталость, апатия, отсутствие интереса к жизни, частые головные боли, резкая потеря веса, изменение формы каких-либо частей тела.