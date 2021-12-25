Кардиолог предупредила о проблемах после отказа от сигарет

Одной из причин курения у людей является тревожность. Человек прибегает к помощи никтина, чтобы подавить это чувство. Отказавшись же от курения, бывший курильщик может столкнуться с проблемами с давлением и пульсом. Об этом на своём канале на YouTube рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.

Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем, — объяснила врач.

По словам Кореневич, в подобной ситуации необходимо попытаться снизить уровень тревожности. Помочь в этом могут занятия спортом и физическая активность.

при этом в целом никакого вреда для организма при резком отказе от курения нет. напротив, кардиолог считает именно такой способ наиболее эффективным при избавлении от вредной привычки. Бросившие курить люди значительно снижают риск возникновения инфаркта или инсульта уже через год после отказа от сигарет.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые бросили курить, резко начинают толстеть. По словам эксперта, человек, который регулярно потребляет никотин, подавляет выработку кишечного сока. С отказом от сигарет человек начинает чаще потреблять пищу.