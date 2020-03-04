Во время раннего потепления важно одеваться по погоде, чтобы не испытывать проблем со здоровьем.
По словам врача-кардиолога и терапевта Юрия Конева, если продолжать носить пуховик в тёплую погоду, то кожный покров может покрыться сыпью из-за обильного потоотделения. Во время резкого падения температуры люди с хроническими заболеваниями будут ощущать проблемы со здоровьем, но если температура повышается постепенно, то многие люди, наоборот, будут испытывать прилив сил,
NEWS.ru сообщал, что ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на выходных жителей российской столицы ожидает тёплая погода. 8 и 9 марта в Москве столбики термометров поднимутся до +13 градусов, в Московской области ожидается +14 градусов.
По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда в марте температура выше нормы будет наблюдаться практически на всей территории страны, кроме небольшого района Забайкалья, Бурятии, Читинской области, юга Иркутской области, океанского побережья Хабаровского края и Камчатки.
Самая тёплая погода ожидается в Москве, Поволжье, в Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях.
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