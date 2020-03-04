https://static.news.ru/photo/f764ab60-5e25-11ea-9ac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время раннего потепления важно одеваться по погоде, чтобы не испытывать проблем со здоровьем.

По словам врача-кардиолога и терапевта Юрия Конева, если продолжать носить пуховик в тёплую погоду, то кожный покров может покрыться сыпью из-за обильного потоотделения. Во время резкого падения температуры люди с хроническими заболеваниями будут ощущать проблемы со здоровьем, но если температура повышается постепенно, то многие люди, наоборот, будут испытывать прилив сил, отметил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

NEWS.ru сообщал, что ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на выходных жителей российской столицы ожидает тёплая погода. 8 и 9 марта в Москве столбики термометров поднимутся до +13 градусов, в Московской области ожидается +14 градусов.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда в марте температура выше нормы будет наблюдаться практически на всей территории страны, кроме небольшого района Забайкалья, Бурятии, Читинской области, юга Иркутской области, океанского побережья Хабаровского края и Камчатки.

Самая тёплая погода ожидается в Москве, Поволжье, в Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях.