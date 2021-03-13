Кардиолог предупредил об опасности отёков

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Врач-кардиолог Сергей Иванов призвал обращать внимание на появление отёков, так как часто они могут указывать на прогрессирующие опасные заболевания.

Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные [нарушения], и сосудистые осложнения, — сказал медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Иванов отметил, что отекающие к вечеру ноги могут быть признаком сердечной недостаточности. Кардиолог рекомендовал гражданам тщательно следить за своим здоровьем, фиксировать уровень артериального давления и заносить значения в личный дневник.

Ранее директор по научной работе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Николай Коновалов рассказал, что коронавирус может вызывать тромбозы, так как он оказывает влияние на динамическую систему организма, писал NEWS.ru. По словам медика, в мозге заболевшего могут возникать как ишемические нарушения, так и геморрагические нарушения. Всё это, как отметил Коновалов, может привести к серьёзным неврологическим проявлениям.