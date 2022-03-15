Кардиолог предупредил о последствиях передозировки лекарствами от давления

Передозировка лекарствами от повышенного давления может резко его понизить, предупредил кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в беседе с «Москвой 24». Это чревато головокружением и даже потерей сознания, а также инсультом, отметил он.

Если давление резко упадёт за рулем машины, человек потеряет сознание и может случиться авария. Если он идёт по улице — может упасть, удариться головой и получить сотрясение мозга. Может отключиться сознание, временно или длительно. Инсульт может произойти, — сказал Серебрянский.

Он добавил, что инсульт способна вызвать и неверная доза, и неправильно подобранное лекарство. Врач высказался против самолечения и посоветовал обращаться к специалистам, чтобы получить профессиональные рекомендации для борьбы с повышенным давлением.

Ранее врач-кардиолог Видновской РКБ Мурад Курбанмагомедов заявил, что для профилактики гипертонии нужен контроль за физическими нагрузками и питанием. Факторами для повышения давления он назвал курение и алкоголь, также лишний вес, гиподинамию и высокий уровень стресса. Кроме того, к нему могут привести повышенный уровень холестерина и глюкозы, сообщил он.

Он добавил, что антигипертензивные препараты для предотвращения гипертонии принимать не нужно, они предназначены для борьбы с уже поднявшимся давлением.