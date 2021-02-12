Кардиолог перечислил признаки надвигающегося инфаркта

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Кардиолог Федерального центра мозга и нейротехнологий Галина Лазаренко рассказала, как распознать надвигающийся инфаркт.

По словам эксперта, примерно половину от общего числа подтверждённых случаев инфаркта миокарда связывают с так называемыми тихими приступами. Их коварство заключается в том, что проблему не всегда удаётся вовремя распознать. Дело в том, что «тихий» инфаркт часто сопровождается нетипичными признаками, передают «Аргументы и факты».

Состояние похоже на недомогание после сильного стресса или физической активности. По словам Лазаренко, обратиться к доктору нужно, если появились слабость, чрезмерная утомляемость, одышка при физической нагрузке, дискомфорт в области сердца.

В группе риска находятся люди с ожирением, те, кто страдает от повышенного артериального давления, сахарного диабета, нарушения липидного обмена, а также те, у кого низкая физическая активность, стрессы, вредные привычки.

У мужчин «тихий» инфаркт диагностируется в пять раз чаще, чем у женщин.

Ранее невролог Аминат Долова назвала признаки «тихого инсульта», который не всегда проходит бессимптомно. По её словам, указывать на такое состояние могут внезапно появившееся головокружение, нарушение походки или зрения, развитие косоглазия, потеря чёткости речи, ощущение онемения, писал NEWS.ru.