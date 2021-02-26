Кардиолог перечислила нетипичные симптомы инфаркта

Инфаркт может пройти у человека незаметно и безболезненно — в таком случае человек узнает о нём только после обследования у врача. В ряде случаев приступ может и вовсе проявиться необычными способами, предупредила кардиолог Наталья Гаврилюк.
По её словам, при сердечном приступе иногда может болеть левая рука или, к примеру, только один из пальцев. При абдоминальном инфаркте боль может локализоваться в верхней половине живота, в таких случаях приступ путают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Такие пациенты чаще всего попадают сначала к хирургам. Если им вовремя делают электрокардиограмму и появляется в их судьбе кардиолог, который понимает, что это нетипичная форма инфаркта миокарда, всё благополучно может закончиться, — приводит слова Гаврилюк сайт Пятого канала.
Врач также напомнила об аритмическом инфаркте. В ряде случаев пациент может потерять сознание. Иногда и вовсе наступает клиническая смерть.
В свою очередь церебральный инфаркт связан с острым нарушением кровообращения в мозге. Тогда возникают нарушения в нервной системе: у человека кружится или болит голова, он может терять сознание.
Все нетипичные инфаркты миокарда диагностировать трудно, подчеркнула Гаврилюк. При этом, отметила она, важно понимать, что с этим может столкнуться каждый. Особо внимательными к своему самочувствию следует быть людям из группы риска. Это, в первую очередь, люди с нарушениями нервной системы, с ожирением или сахарным диабетом, а также женщины. Им нужно регулярно контролировать сахар в крови и артериальное давление, поддерживать правильный вес и отказаться от вредных привычек.
Ранее NEWS.ru писал, что повышенная потливость без очевидных причин может свидетельствовать о проблемах с сердцем и приближающемся инфаркте.
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