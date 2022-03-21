Кардиолог описал симптомы появления тромбов

Симптомы появления тромбов — это отёкшая нога в случае венозного тромба в ней или сильная одышка при артериальном тромбе в лёгких, сообщил кардиолог Юрий Серебрянский «Москве 24». Он предупредил, что тромбы могут быть смертельно опасны.

При появлении сильной одышки есть основания подозревать, что могут быть тромбы в лёгких. При нарушении кровотока в верхней или нижней конечности на это указывает белая рука или нога. Холодная на ощупь, пульс не прощупывается. Это опасность того, что там состоялся артериальный тромб, — сказал Серебрянский.

Он добавил, что при болях в животе тромбоз сосудов брюшной полости можно ошибочно принять за аппендицит, панкреатит или острый живот. Также, по словам врача, тромбоз способен проявиться и в глазных сосудах. Если это хроническая проблема из-за атеросклероза сосудов сетчатки, окулист успеет осмотреть глазное дно и назначит нужные препараты.

Здоровым людям Серебрянский посоветовал проверяться на наличие тромбов раз в год, чтобы вовремя получить лечение.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свёртываемости крови. По его словам, при возникновении тромбоцитопении (снижении количества тромбоцитов в крови) из-за реакции организма на вирус развивается гиперкоагуляция, которая приводит к тромбозам. Эксперт подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19.