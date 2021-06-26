Кардиолог назвала способ выявить скорый инфаркт

На Земле больше всего людей умирает от инфарктов и инсультов. Чтобы избежать инвалидности или скоропостижной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале посоветовала россиянам пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать несколько анализов.

Результаты этих анализов врач советует отнести кардиологу. Что касается диагностики атеросклероза, Кореневич отметила, что для него необязательно делать МРТ сердца.

Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно или заболевают и становятся инвалидами, — пояснила Кореневич.

Она перечислила основные анализы, которые можно пройти для того, чтобы обезопасить себя. Особенно если есть какие-то жалобы в этой сфере. Она посоветовала сделать ЭКГ в состоянии покоя, ЭКГ под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени, Холтеровское мониторирование. Также среди её рекомендаций есть клинический анализ крови, общий анализ мочи и биохимия.

Россиянам старше 40 лет такие обследования нужно делать регулярно. Остальным — по желанию или при наличии наследственности и жалоб на сердце.

Ранее Кореневич перечислила продукты, частое употребление которых повышает риск тромбоза. Она указала, что в зону риска попадают люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом, избыточной массой тела, вредными привычками и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.