Кардиолог назвала лекарства, спасающие при резких переменах погоды

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Резкие перемены атмосферного давления и перепады температуры воздуха могут негативно воздействовать на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы обезопасить себя, наготове следует держать препараты, которые помогут быстро нормализовать самочувствие, предупредила терапевт и кардиолог Дарья Волкова.

По её словам, метеозависимыми зачастую являются гипертоники, люди с ишемической болезнью сердца, с перенесёнными инсультами или инфарктами, а также граждане с нарушениями ритма сердца.

Людям с подобными проблемами обязательно нужно следить за своим давлением и пульсом. Также люди могут испытывать нарушения ритма сердца, перебои в работе сердца или дискомфорт в районе сердца — это касается людей с ишемией. В таких случаях есть препараты скорой помощи, — сказала Волкова в эфире «Радио 1».

Среди таких лекарств она назвала «Валидол», «Валокордин», «Корвалол», а также препараты электролитного обмена, например, «Панангин», и препараты для снижения давления, такие как «Каптоприл». При этом, подчеркнула медик, принимать их без назначения специалиста не следует.

Волкова также посоветовала в кризисные по метеофакторам дни по возможности сокращать употребление соли и пить побольше чистой воды.

Ранее, как писал NEWS.ru, кардиолог Юрий Серебрянский назвал норму атмосферного давления для метеозависимых людей. По его словам, это показатель не выше 160–170 мм ртутного столба.