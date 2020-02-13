Высокое артериальное давление можно нормализовать и без лекарственных препаратов. Об этом заявил директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле.
По его словам, зачастую к ненормальным показателям приводят избыточный вес, отсутствие физических упражнений и несбалансированное питание. Чтобы держать давление в норме, нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, уверен медик. Так, к примеру, ежедневная прогулка в течение 15 минут поможет снизить давление на 5–8 миллиметров ртутного столба.
Для нормализации давления врач порекомендовал сократить употребление колбасы, хлеба и сыра. Их кардиолог предложил заменить на овощи. Питание с небольшим количеством соли, по его мнению, поможет снизить давление на 5–10 миллиметров ртутного столба,
Как писал NEWS.ru, сладкие фрукты, стопроцентный фруктовый сок в умеренном количестве, а также нежирные йогурты, мюсли и цельнозерновые каши не приводят к повышению давления. Это выяснили канадские учёные после исследования особенностей питания для страдающих гипертонией людей.
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