https://static.news.ru/photo/354241ba-4ef7-11ea-97d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокое артериальное давление можно нормализовать и без лекарственных препаратов. Об этом заявил директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле.

По его словам, зачастую к ненормальным показателям приводят избыточный вес, отсутствие физических упражнений и несбалансированное питание. Чтобы держать давление в норме, нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, уверен медик. Так, к примеру, ежедневная прогулка в течение 15 минут поможет снизить давление на 5–8 миллиметров ртутного столба.

Для нормализации давления врач порекомендовал сократить употребление колбасы, хлеба и сыра. Их кардиолог предложил заменить на овощи. Питание с небольшим количеством соли, по его мнению, поможет снизить давление на 5–10 миллиметров ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, сладкие фрукты, стопроцентный фруктовый сок в умеренном количестве, а также нежирные йогурты, мюсли и цельнозерновые каши не приводят к повышению давления. Это выяснили канадские учёные после исследования особенностей питания для страдающих гипертонией людей.