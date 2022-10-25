Кардиолог назвал продукты, вредные для сердца Кардиолог Ашихмин: продукты с трансжирами вредны для сердца

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Продукты, содержащие трансжирные кислоты, наиболее опасны для здоровья сердца. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин. Он призвал исключить такие продукты из рациона, чтобы не укорачивать себе жизнь.

Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты. Они образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие жиры превращаются в твердые. Используются трансжиры в не очень качественной кулинарии, например, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья, — пояснил врач.

Также негативно влияют на сердце и сосуды продукты из переработанного мяса — например, колбасы и сосиски, куда при производстве добавляется жир. Не менее вредно употребление в пищу пережаренной еды — в ней образуются вещества, поражающие сосуды человека.

Кроме того, врач предупредил, что блюда из красного мяса можно употреблять не чаще одного раза в неделю. Что касается сладкой выпечки, то оно позволено в небольших количествах.

Ашихмин рассказал, что неправильное питание приводит к ускоренному росту атеросклеротических бляшек в сосудах и увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что проблемы с почками и сердечная недостаточность могут стать причиной появления отеков. Нарушение гормонального фона из-за сниженной функции щитовидной железы или гипотиреоза также может стать причиной проявления этого симптома.

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