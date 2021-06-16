Кардиолог назвал продукты, провоцирующие образование тромбов

https://static.news.ru/photo/030c6122-cf01-11eb-8bc1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-кардиолог кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила продукты, частое употребление которых повышает риск тромбоза. В своём YouTube-канале она указала, что в зону риска попадают люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом, избыточной массой тела, вредными привычками и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кореневич отметила , что главное — уменьшить потребление простых углеводов (сладкое, хлеб, выпечка) и сахара. Это способно привести к нарушению свёртываемости крови и тромбозу.

Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приёма алкоголя, — предупредила кардиолог.

Она добавила, что людям, которые принимают антикоагулянты, лучше отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина K. Речь идёт о зелёном чае, говяжьей и свиной печени, овощах зелёного цвета. Данные продукты сводят на нет действие лекарств, поэтому возможны серьёзные последствия.

Ранее стало известно, что люди, страдающие повышенным давлением, могут не отказывать себе в удовольствии выпить чашечку кофе. Эффект от напитка будет незначительным и краткосрочным, рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев. По его словам, пользы для гипертоников от употребления кофе гораздо больше.