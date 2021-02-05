Кардиолог назвал причины инфаркта в молодом возрасте

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Малоподвижный образ жизни, неправильное питание и нарушенный режим труда и отдыха может спровоцировать инфаркт даже в молодом возрасте. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

Ночью вырабатывается «плохой холестерин», который становится причиной атеросклероза.

Режим труда и отдыха, который они (молодёжь. — NEWS.ru) соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза, — подчеркнул кардиолог.

Для здоровья сердца полезна жизнь у моря и средиземноморская диета. Жители юга Франции употребляют в пищу много зелени, растительного масла и красного вина. У жителей севера в рационе преобладают жирные продукты. В итоге между жителями этих регионов наблюдается серьёзная разница в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, отметил врач.

По его словам, следует употреблять в пищу овощи, фрукты и зелень.

Не менее 400 грамм, а то и 700 грамм в день — чтобы была полноценная работа кишечника. Ведь все процессы образования атеросклероза происходят, не как нас учат кардиологи — в сердечно-сосудистой системе, а в печени, кишечнике, — рассказал доктор журналистам телеканала «Звезда».

Как писал NEWS.ru, учёные из университета Осаки пришли к выводу, что ежедневные прогулки благотворно влияют на продолжительность жизни. Учёные 13 лет наблюдали за 27 тысячами участников эксперимента в возрасте от 40 до 79 лет. Оказалось, что люди, совершающие ежедневную часовую прогулку жили дольше тех, кто вёл пассивную жизнь. Любители пещей ходьбы реже обращались к врачам.