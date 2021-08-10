Кардиолог назвал первые признаки инфаркта миокарда

Кардиолог университета имени Мечникова Игорь Кочанов назвал симптомы, которые могут говорить об инфаркте миокарда. На них стоит обратить внимание и немедленно обратиться к врачу, рекомендовал доктор в интервью порталу «Доктор Питер».
Насторожить
Типичным проявлением инфаркта являются интенсивные давящие и/или жгучие боли за грудиной, которые длятся более 20 минут. Часто они сопровождаются холодным потом и чувством страха.
Наилучший эффект от лечения достигается, если промежуток от начала симптомов до восстановления кровотока в коронарной артерии составляет менее 90 минут.
Кардиолог отметил, что в последнее время ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия резко «помолодели». Это связано с употреблением продуктов с высоким уровнем углеводов, курением и лишним весом у молодёжи.
Ранее сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, как составить рацион питания, чтобы избежать инфаркта. По словам специалиста, больше всего инфаркту миокарда подвержены люди старше пятидесяти лет.