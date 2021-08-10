Кардиолог назвал первые признаки инфаркта миокарда

Кардиолог университета имени Мечникова Игорь Кочанов назвал симптомы, которые могут говорить об инфаркте миокарда. На них стоит обратить внимание и немедленно обратиться к врачу, рекомендовал доктор в интервью порталу «Доктор Питер».

Насторожить должно неожиданно появившееся кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которое ранее не наблюдалось. В этот момент важно не упустить время, нужно немедленно обратится за врачебной помощью, так как с момента появления симптомов до развития гибели клеток сердечной мышцы есть 15–20 минут.

Типичным проявлением инфаркта являются интенсивные давящие и/или жгучие боли за грудиной, которые длятся более 20 минут. Часто они сопровождаются холодным потом и чувством страха.

Наилучший эффект от лечения достигается, если промежуток от начала симптомов до восстановления кровотока в коронарной артерии составляет менее 90 минут.

Кардиолог отметил, что в последнее время ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия резко «помолодели». Это связано с употреблением продуктов с высоким уровнем углеводов, курением и лишним весом у молодёжи.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, как составить рацион питания, чтобы избежать инфаркта. По словам специалиста, больше всего инфаркту миокарда подвержены люди старше пятидесяти лет.