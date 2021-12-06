Кардиолог назвал людей с группами крови, которые плохо переносят прививки

Люди с первой и третьей группой крови могут плохо переносить прививки. Как объяснил врач-кардиолог Владимир Подхомутников, это связано в том числе с особенностями человеческой эволюции. Его слова приводит портал «Доктор Питер».

Подхомутников отметил , что первая группа крови характеризуется крайне высокой чувствительностью на прививки. У людей с этой группой крови в течение первых трёх дней после вакцинации отмечаются повышение температуры, раздражительность и вялость.

В этих случаях рекомендуется обильное питьё и при нарастании симптомов — обращение за медицинской помощью, — заявил он.

У людей с третьей группой крови также часто наблюдается плохая реакция на прививки. Считается, что эта группа крови сформировалась под воздействием ещё большей эволюции человека, что сделало организм слабее. Напротив, обладатели второй и четвёртой группы крови положительно переносят поствакцинальный период. Однако таким людям не рекомендуются пероральные вакцины, к которым относятся, в частности, прививки против полиомиелита.

Ранее сообщалось, что учёные пытаются разобраться, есть ли какая-то связь между группой крови пациента и тяжестью течения у него COVID-19. Данные разнятся от страны к стране, но некоторые закономерности всё-таки были выявлены. Так, среди заболевших меньше всего людей с I группой крови, тогда как люди с II и IV группами крови болеют чаще и тяжелее других.