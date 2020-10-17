Кардиолог назвал изменение цвета языка тревожным симптомом

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Изменение цвета языка и появление на нём налёта может свидетельствовать о серьёзных проблемах с сердцем, предупредил доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины.

Как пояснил врач, микроорганизмы, живущие на языке, могут помочь в диагностике сердечной недостаточности и предсказать инфаркт, передаёт Express.

Язык пациентов с хронической сердечной недостаточностью выглядит совершенно иначе, чем у здоровых людей, — заверил кардиолог.

Так, в норме язык здорового человека имеет бледно-красный цвет, а образующийся на нём налёт — белый. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью этот орган становится ярко-красным, а налёт желтеет, причём эти внешние признаки становятся выраженнее по мере прогрессирования основного заболевания.

Как писал NEWS.ru, сердечно-сосудистые заболевания при COVID-19 увеличивают риск смерти в 12 раз. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.