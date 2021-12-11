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Кардиолог назвал главные признаки инфаркта

Кардиолог Сыров назвал длительные боли в сердце главным признаком инфаркта
21:33, 12 декабря 2021
Кардиолог назвал главные признаки инфаркта Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Продолжительные боли в области сердца являются одним из признаков инфаркта. Также они могут сопровождаться изменениями давления и учащением пульса. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного департамента здравоохранения Андрей Сыров.

По словам медика, традиционно сердечные боли бывают очень кратковременными.

Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса — это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы, — отметил Сыров.

Также к врачу стоит обратиться, если боли в сердце возникают после физической нагрузки.

Сыров отметил, что неприятные ощущения в области сердца могут свидетельствовать, помимо прочего, о нарушениях в работе пищеварительной системы. Главное, не перепутать их.

Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны ещё с нехваткой воздуха, — резюмировал Сыров.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о том, что такое инфаркт головного мозга и как вовремя распознать его первые симптомы. По его словам, в числе опасных проявлений, которые появляются за час до развития острого нарушения кровообращения, — выраженная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений.

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