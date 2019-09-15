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Самый известный кардиолог США Стивен Гандри призвал не употреблять в пищу помидоры или значительно сократить их присутствие в рационе. По его словам, этот овощ богат веществом, приводящим к воспалению в организме.

По мнению медика, опасность помидоров заключается в содержании опасного белка лектина. Он защищает растение от вредителей, но в то же время провоцирует воспалительные реакции. Постепенное накопление этого вещества в человеческом организме вызывает аллергии, высыпания на коже, потерю волос и хроническую усталость, передаёт РЕН ТВ .

Ранее медики составили список продуктов, способных положительно повлиять на внешний вид. Поддержать природную красоту и молодость, по их мнению, помогут молочные продукты и сыр тофу, брокколи, красная рыба и горький шоколад, писал News.ru.