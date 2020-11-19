Кардиолог назвал фактор, увеличивающий в 12 раз риск смерти от COVID-19

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Люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, умирают от коронавируса чаще других пациентов. Об этом рассказал главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Он отметил, что сами по себе сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риск заражения коронавирусом, но повышают вероятность осложнений. Такие пациенты госпитализируются в шесть раз чаще, а число летальных исходов среди них выше в 12 раз.

Кардиолог также добавил, что у каждого третьего пациента, перенёсшего коронавирус, в дальнейшем наблюдаются проблемы с кровообращением, сообщает «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус в 90% случаев — «обычное ОРЗ» и, как все подобные болезни, проходит сам. По его словам, оставшиеся 10% могут быть вирусной ковидной пневмонией. Он назвал это «другой историей», но также порекомендовал ждать, пока болезнь пройдёт сама.