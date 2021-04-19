Кардиолог назвал частую причину смерти в молодости

Заведующим отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов заявил, что повышенное артериальное давление может привести в молодом возрасте к летальному исходу.
Врач считает, что повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. При заболеваниях под ударом оказываются мозг, сердце и почки,
Иванов подчеркнул, что первой причиной по развитию хронической сердечной недостаточности является гипертоническая болезнь. Объяснил это тем, что происходят морфологические изменения в сердце, а потом насосная функция данного органа начинает страдать.
Первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, если не следить за здоровьем, убеждён кардиолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России всё больше наблюдается распространение сахарного диабета второго типа из-за нездорового образа жизни, который влечёт серьёзные последствия для здоровья. Об этом заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. Он добавил, что в России нет достаточного уровня медицины для квалифицированной помощи таким пациентам.