Кардиолог навала необходимое для здоровья число шагов в день

https://static.news.ru/photo/31e16c58-8f97-11eb-9c97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для поддержания физической формы и правильной работы всех систем организма человек необходимо делать по меньшей мере 10 тысяч шагов ежедневно, а в неделю — 70 тысяч. Об этом рассказала терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

По её словам, ходьба является основой жизнедеятельности, человек не создан для сидячей работы.

Изначально тело приспособлено к тому, чтобы ходить, двигаться и быть физически активным. Поэтому 10 тысяч шагов в день — это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека, — отметила врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она добавила, что особенно полезна для здоровья скандинавская ходьба, при которой задействованы мышцы рук, груди и спины. Такая ходьба помогает тратить больше калорий, но заниматься ей нужно правильно. В частности, подобрать соответствующие по высоте палки.

Ионова также отметила, что ходьба гораздо полезнее и безопаснее бега для пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с избыточным весом и суставами.

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