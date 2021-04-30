Кардиолог навал три скрытых симптома болезней сердца

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Три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний назвал кардиолог Дмитрий Напалков. По его словам, к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам медика, не следует списывать повышенное давление при нормальном самочувствии на переутомление или смену погоды. В подобной ситуации следует обращаться к врачу.

Также необходимо обращать внимание на аритмию, поскольку в ряде случаев болезнь может протекать бессимптомно. При этом при аритмии повышается проблема тромбообразования.

Этот тромб может оторваться, полететь и фактически полностью перекрыть просвет любого сосуда. Это может быть коронарная артерия, питающая сердце, и будет инфаркт; это может быть мозговая артерия, и будет инсульт; это может быть почечная артерия, и будет инфаркт почки, редко, но такое бывает; это может быть мезентериальная артерия, и будет тромбоз кишки, — рассказал Напалков.

Предобморочное состояние также может говорить об аритмии. На эти проблемы следует обращать серьёзное внимание, особенно во второй половине жизни. Подобное состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта миокарда или инсульта.

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