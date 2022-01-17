Кардиолог Гандельман раскрыл способы понизить холестерин без таблеток

О простых способах, помогающих снизить уровень плохого холестерина в крови, в эфире программы «Жить здорово!» рассказал соведущий Елены Малышевой, кардиолог и кардиохирург Герман Гандельман. По его словам, избыток холестерина часто является источником тяжёлых заболеваний сердечно-сосудистой системы, речь идёт об инфаркте и инсульте. Именно они стоят на первом месте в мире среди причин смертности.

Во-первых, нужно снизить вес. Это приведёт к параллельному снижению уровня холестерина в среднем на восемь процентов, — заметил доктор.

По мнению кардиолога, лучше всего снижать вес путём сбалансированного питания. Доктор предложил сначала наполнять наполовину тарелки салатами, а уже оставшуюся часть поделить между гарниром и белковой пищей.

Также Гандельман обратил внимание на употребление правильных жиров. Например, употребление в пищу лосося, богатого омега-кислотами, поможет уменьшить уровень холестерина и снизить давление.

Ещё один эффективный способ, по словам кардиолога, это увеличение физической активности. А третий — снижение такого показателя, как уровень сахара в крови, он повреждает стенки сосудов, после чего эти участки заполняет холестерин.

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