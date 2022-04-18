Кардиолог дал советы россиянам, как заботиться о сердце

Резкий подъём с кровати может привести к снижению давления, это вредно, в особенности для пожилых людей, заявил кардиолог, геронтолог Юрий Конев. Вместе с этим он посоветовал россиянам делать небольшую разминку по утрам, чтобы размять мышцы и кровоток, пишут «Народные Новости».

Утренняя зарядка не вредна для людей, если она не сопровождается упражнениями большой интенсивности. А лёгкая разминка для того, чтобы немного размять мышцы и кровоток, не повредит, — подчеркнул Конев.

По его словам, физическая нагрузка крайне необходима для поддержания здоровья сердца. Молодым людям он порекомендовал проходить не менее 10 тысяч шагов каждый день, для пожилых людей этот порог снижен до восьми тысяч шагов. Конев также добавил, что для заботы о сердце нужно правильно питаться и соблюдать режим сна.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что симптомы появления тромбов — это отёкшая нога в случае венозного тромба в ней или сильная одышка при артериальном тромбе в лёгких. Он предупредил, что тромбы могут быть смертельно опасны.