Кардиолог дал совет, как без лекарств снизить давление

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Коронавирус представляет наибольшую опасность для лёгких, кишечника и печени человека. COVID-19 также сильно влияет на иммунологическую память. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Вести FM» врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По словам медика, у COVID-19 несколько «любимых» органов. Это лёгкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование, — отметил...