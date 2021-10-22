Кардиолог дал совет, как без лекарств снизить давление

Заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказала, что на ранних этапах развития гипертонии давление можно снизить без помощи лекарств. При лишнем весе, например, надо скорректировать массу тела, а также отказаться от вредных привычек, дал советы врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Если артериальное давление повышается один-два раза в неделю, можно понять и выявить причину этих повышений. На этом этапе немедикаментозная терапия показана, она может быть достаточно эффективной. В первую очередь это попытка снизить избыточную массу тела, если она есть, это нормализация сна, работы и отдыха, — пояснил специалист.
Также доктор посоветовал снизить потребление соли и заняться спортом.
Даже у больного, у которого вполне возможно впоследствии разовьётся гипертоническая болезнь, требующая медикаментозного лечения, на каком-то этапе немедикаментозного лечения будет достаточно. А чем позже мы начнём пить таблетки, тем, наверное, лучше, — рассказал Иванов.
Ранее Александр Мясников рассказал, как получить правильные цифры при измерении давления. Грубейшей ошибкой будет в этом случае слишком сильное затягивание манжеты, предупредил врач.