Кардиолог дал простой совет метеозависимым людям

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Скачки атмосферного давления могут доставлять дискомфорт метеозависимым людям. В периоды «барической пилы» кардиолог советует гипертоникам не забывать носить с собой необходимые препараты.

При этом для пациентов с гипотонией лучшим решением будет кружка крепкого чая или кофе. Своим мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился заслуженный врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Гипертоникам есть смысл контролировать артериальное давление, и при повышенном артериальном давлении, выше значимых величин, иметь наготове «Капотен», «Коринфар», — отметил доктор.

Нормой для таких людей является показатель не выше 160–170 мм ртутного столба.

Однако прежде чем пить какие-либо таблетки, кардиолог посоветовал поговорить со своим лечащим врачом. Он напомнил, что метеозависимы обычно люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с вегетососудистой дистонией, болезнями центральной и вегетативной нервной системы.

Как ранее писал NEWS.ru, в период низкого атмосферного давления, которое прогнозируется в ближайшие дни в столичном регионе, лучше отложить глобальные физические нагрузки, но совсем отказываться от активности не стоит, считает врач-терапевт Надежда Чернышова.