Кардиохирург Лео Бокерия объяснил нашествие антипрививочников

Российский врач-кардиолог Лео Бокерия объяснил существование такого большого количества антипрививочников тем, что в России полноценно не занимаются просвещением масс. Он подчеркнул, что коронавирус — «зараза смертельная», а вакцина — это средство защиты и его надо использовать, сообщило URA.RU.

Почему появились антипривививочники? Злободневный вопрос на сегодняшний день. Я думаю, если бы мы полноценно занимались просвещением, (объяснением) необходимости прививок, у нас бы эта проблема не стояла так серьёзно, — рассказал Бокерия.

Он призвал бросить все силы людей, которые могут «донести профессионально необходимость прививки», необходимость вакцинации и «привить то количество населения, которое должно быть привито».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что прятаться от нового штамма коронавируса «омикрон» бесполезно, он всё равно придёт в Россию, «хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся». Он поставил срок в два-три месяца до полного вытеснения новым штаммом остальных мутаций в РФ.