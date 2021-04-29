Капучино или латте: эксперт рассказала, какой кофе полезнее

https://static.news.ru/photo/5497819c-a987-11eb-b163-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выводы учёных, что употребление кофе бодрит и продлевает жизнь, привело к его широкой популяризации среди населения. Однако не все виды этого напитка одинаково полезны. В интервью изданию «Москва 24» нутрициолог и чемпионка России по боди-фитнесу Мария Розанова дала совет, какой кофе — латте, капучино или эспрессо, принесёт реальную пользу организму.

Специалист отметила , что, когда учёные говорят о пользе трёх чашек кофе в день, они имеют ввиду порции не больше 70 миллилитров. В то время как в обычной жизни россияне пользуются посудой ёмкостью от 100 до 400 миллилитров, при этом кто-то пьёт кофе растворимый, а кто-то фильтрованный.

Содержащийся в напитке кофеин, хлорогеновая кислота, полифенолы и дитерпены также по-разному влияют на организм человека. Например, кофеин создаёт иллюзию прилива сил, а через час даёт обратный эффект.

Так происходит из-за того, что под его воздействием организм начинает расходовать «резервные» запасы энергии, которые хранятся на случай экстремальных нагрузок. Но усталость быстро вернётся и даже усилится, — пояснила Мария Розанова.

При частом употреблении кофе лорогеновая кислота и полифенолы могут вызывать тошноту, головные боли и учащённое сердцебиение, а биологически активные вещества — дитерпены, зачастую провоцируют повышение холестерина в крови.

Сколько этих веществ попадёт в организм человека, зависит от вида кофе и способа его приготовления.

Например, эспрессо содержит много кофеина и хлорогеновой кислоты. В растворимом кофе мало кофеина. В фильтрованном — меньше дитерпенов. Чтобы идеально оценить вред или пользу кофе для здоровья существует показатель — кофейная единица. Потребление 2–4 КЕ (кофейных единиц) в сутки взрослым здоровым человеком можно считать безвредным. Например, в 30 миллилитрах эспрессо — 0,7 кофейной единицы. В капучино ёмкостью 354 миллилитров — 1,4 КЕ, — пояснила специалист.

Особенно эксперт предостерегает от употребления латте, макиато и капучино. Такие напитки, по её словам, вызывают брожение и убивают полезную микрофлору кишечника, что приводит к проблемам с иммунитетом. Если добавить в кофе молоко, сливки, сахар или подсластитель, то изменится пищевая ценность напитка, увеличится содержание белков, жиров и углеводов.

Чем больше молока, тем меньше антиоксидантной активности. Поэтому, конечно же, лучше выбирать напиток как можно проще, без добавок и высокой концентрации самого кофеина: это американо, причём без сахара, — сказала Розанова.

Также, по мнению нутрициолога, играет роль качество кофе и его состав. На кухни москвичей попадают зёрна, в которые перед фасовкой на экспорт добавляют химические компоненты, чтобы в продукте не развивались бактерии и грибы.

Ранее австралийская журналист и блогер Надя Бокоуди на собственном опыте проверила, каким образом кофеин влияет на получение оргазма. Ежедневно женщина стала выпивать по чашке двойного эспрессо, после чего бралась за вибратор. По словам экспериментаторши, после кофе оргазм ощущался ярче и проходил интенсивнее.