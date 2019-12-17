https://static.news.ru/photo/f0e82c72-20da-11ea-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Руслан Исхаков/NEWS.ru

Новая книга Тина Канделаки «PRO тело» поступит в продажу в декабре. В ней телеведущая и генпродюсер телеканала «Матч ТВ» делится секретами борьбы за красивое тело, стараясь, по её словам, охватить максимально широкую аудиторию.

Под здоровым образом жизни люди часто понимают кратковременное усилие над собой и мучительную диету, а практика «лишений и постоянного дискомфорта» приводит к срывам и потере результата. К таким выводам, как заявляет Канделаки, она пришла на основании запросов от её подписчиков в Instagram.

Книга написана в том числе для того, чтобы развеять эти стереотипы, по словам автора.

На личном примере я решила показать, как спорт и правильное питание переворачивают жизнь и приносят удовольствие не только от результата, но и от процесса его достижения, — отметила журналистка.

Отметим, «PRO тело» является продолжением предыдущей книги «PRO лицо».

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намерена в 2021 году баллотироваться в Госдуму. В своём Telegram-канале она заявила, что каждое заседание депутаты вместе с ней будут «стоять в планке».