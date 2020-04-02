Большинство россиян верят в целебные свойства алкоголя. Это выяснилось в ходе опроса более чем шести тысяч совершеннолетних граждан из 60 регионов страны. Так, 69% респондентов заявили о том, что потребление спиртного помогает снизить риск заболевания коронавирусом. Примечательно, что в России отмечается рост продаж горячительных напитков на 47% в сравнении с мартом 2019 года. Наибольшим спросом среди алкогольной продукции у жителей пользуется водка (65%). NEWS.ru пообщался с экспертами и составил топ-5 болезней, которые россияне напрасно стремятся предупредить или вылечить «беленькой».

Коронавирус

Среди россиян бытует заблуждение, что водка может предотвратить заражение COVID-19 и его развитие. Однако, как отметила терапевт Людмила Лапа, алкоголь лишь ускорит интоксикацию и распространит инфекцию по всему организму.

Любое улучшение микроциркуляции способствует тому, что разносится инфекция — вирусная, бактериальная. Это — грипп, коронавирус и так далее. Алкоголь — сам по себе токсин. Он на самом деле усиливает интоксикацию, и, конечно, нарушает работу организма, мешает иммунной системе. Если там коронавирус на самом деле, то интоксикация идёт быстрее, и он разносится быстрее. Коронавирус коварен тем, что он выбирает орган-мишень самостоятельно. Это могут быть лёгкие, кожа, самое главное при алкоголизме — поджелудочная железа. Людмила Лапа терапевт терапевт

Почти все (90%) участников упомянутого выше анкетирования назвали основной причиной массовой закупки алкоголя введение карантина, следует из результатов исследования экспертно-аналитического центра федерального проекта «Трезвая Россия».

Вместе с тем в ряде регионов власти ограничили продажу спиртного во время действующих карантинных мер. В числе таких субъектов — Кемеровская область, Тува, Башкирия, Карелия, Якутия, Красноярский и Пермский края.

Простуда

Сергей Булкин/NEWS.ru

С помощью водки люди часто пытаются лечить простуду, например, добавляя в напиток перец и принимая внутрь. Людмила Лапа рассказала, что спиртное действительно может помочь, но только в первые часы недуга.

Алкоголь быстро усваивается в организме и улучшает микроциркуляцию. Клетка любая, в том числе и иммунная, раз она получает всё, защищает данного человека, и он быстрее выздоравливает. Второй эффект — биохимический — когда улучшается микроциркуляция, сразу падает температура всего тела. Улучшение микроциркуляции приводит к тому, что быстро очищается организм, в том числе слизистая. В первый момент можно остановить этот процесс. Но если мы чуть запустили, то это, наоборот, пагубное действие, — пояснил терапевт.

Головокружение

Также россияне могут употреблять водку при головокружении, думая, что это поможет восстановить их состояние. При этом на самом деле из-за неё сильно вырастает давление и порой возникают сердечно-сосудистые проблемы, полагает Лапа.

Это самое ужасное, потому что инсульты и инфаркты у нас ещё больше прогрессируют. Когда человек принимает алкоголь, очень часто бывает либо атака инфаркта, либо инсульта. Потом спасти его практически невозможно, — подчеркнула врач.

Депрессия

Нередко россияне пьют водку при возникновении жизненных трудностей и появлении депрессии. При этом напиток — сам по себе депрессант, который затормаживает контрольные функции мозга и ухудшает критическое мышление, рассказал в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. При употреблении водки симптомы болезни могут усилиться, отмечает он.

По этой причине в состоянии депрессии пить водку — далеко не лучшее решение. Человек начинает себя вести менее адекватно, так как не может просчитать последствия своих действий. Водка способствует состоянию тревоги, страха, может усугублять депрессию. Вообще любые тревожные состояния депрессию только усугубляют. Кроме того, плохое физическое самочувствие связано с тем, что алкоголь встраивается в химические процессы и возникает зависимость. Если человек держался как-то из последних сил, водка как раз может снести эту маленькую загородку позитива, который останавливал депрессию, и «накрыть» может ещё сильнее. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Кишечные болезни

Несмотря на многочисленные рецепты в Интернете, даже спиртовые настойки и приготовленную из качественных материалов водку не стоит употреблять для «лечения» заболеваний ЖКТ, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол. Особенно это противопоказано при язве желудка, подчеркнула она в разговоре с NEWS.ru.