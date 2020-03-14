https://static.news.ru/photo/f89c3ed0-66a4-11ea-97af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перепады артериального давления при резкой смене погоды можно нивелировать, соблюдая простейшие рекомендации. Об этом напомнил заслуженный врач России, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Лильин.

По его словам, людям, у которых давление понижается, следует выпить крепкий сладкий кофе или принять несколько таблеток кофеина. Помимо этого, можно некоторое время полежать с приподнятыми ногами.

Тем же, у кого давление при смене погоды повышается, медик порекомендовал соблюдать привычный режим и не менять распорядок дня. Однако важно при этом внимательно следить за питанием, предупредил он.

Вместе с тем Лильин отметил, что в некоторых случаях метеозависимость может спровоцировать серьёзные заболевания.

Подъёмы и падения давления могут привести к гипертоническим кризам, отсюда появление сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсультов и инфарктов, — цитирует врача URA.RU.

Если из-за перепадов артериального давления плохое самочувствие сохраняется слишком долго, Лильин посоветовал не медлить с визитом в поликлинику. Там помогут выявить нарушения в работе организма и подобрать необходимое лечение.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-терапевт высшей категории Николай Петров рассказал о нескольких простых способах нормализовать пониженное артериальное давление, не прибегая к лекарствам.