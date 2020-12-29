Дерматолог рассказала, как уберечь кожу от микротрещин на морозе

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Чтобы уберечь кожу рук и лица от микротрещин в морозы, следует пить больше воды, а дома использовать увлажнитель воздуха. Такой совет дала дерматовенеролог-косметолог Маруа Азрет-Алиевна Байчорова.

Перед выходом на улицу на кожу специалист рекомендовала наносить солнцезащитный лосьон на основе оксида цинка или диоксида титана, даже если на улице нет солнца и идёт снег. Дерматолог также посоветовала не пренебрегать шапками и шарфами, чтобы минимизировать влияние низких температур на кожу.

Особенно это важно для лица, так как вынужденное ношение масок на фоне пандемии коронавируса сказывается и на коже в виде раздражения, шелушения и даже прыщей.

Умывайте лицо тёплой водой после того, как сняли маску, затем не забудьте нанести на кожу увлажняющий крем. Старайтесь не пользоваться косметикой, если вы носите маску, она может закупорить поры и вызвать раздражение, — цитирует Байчорову Lenta.ru.

Врач добавила, что защитные маски из нейлона, полиэстера и вискозы затрудняют приток воздуха к коже, создавая парниковый эффект. Поэтому таких материалов она посоветовала избегать.

Что касается кожи рук, то зимой она часто беспокоит своим «бумажным» состоянием, поскольку на ней находится меньше всего сальных желёз, пояснила дерматолог. Чтобы избежать возникновения трещин, перед каждым выходом на улицу следует наносить увлажняющий крем. Такую процедуру имеет смысл повторять и дома перед сном. Кроме того, удержать влагу на коже рук в течение всей ночи позволят хлопковые перчатки.

Помимо прочего, эксперт рекомендовала избегать длительного нахождения в ванной, так как это может способствовать пересушиванию кожи. Вместо этого Байчорова посоветовала принимать короткий тёплый душ. Помимо этого, она назвала важным увлажнять тело средствами на основе гиалуроновой кислоты, диметикона или с керамидами, которые помогают удержать влагу. На лицо и зону декольте, по её словам, лучше наносить увлажняющий крем на масляной основе.

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