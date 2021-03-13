Врач рассказала, как спать и высыпаться

https://static.news.ru/photo/c8dd370a-84ce-11eb-9759-96000091f725_660.jpg Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/imagebroker.com/Global Look Press

В ночное время в организме человека вырабатываются гормоны, помогающие бороться со всеми стрессами, накопленными за день. Однако процесс начинается за час до полуночи, поэтому ложиться спать нужно до этого времени, рассказала кандидат медицинских наук, терапевт и педиатр Ирина Добрецова.

В идеале, по её словам, в 23:00 человек уже должен спать. Поэтому. Ложиться надо в 22:00–22:30, но не позже. Те, кто засиживается до глубокой ночи и идёт спать под утро, нарушают так называемые циркадные ритмы — биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи.

В целом же, посоветовала врач, надо ложиться и вставать каждый день в одно и тоже время.

Утром, даже если это выходной, встаёшь, открываешь глаза, даёшь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в то же время, как и в рабочий день. А потом позволяешь себе час-полтора поваляться в кровати с ощущением расслабления, с ощущением, что выходной. Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет, — приводит слова Добрецовой сайт телеканала «Звезда».

Любителям дневного сна, уточнила она, тоже нужно знать определённые правила, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и выспавшимся. Так, например, спать лучше всего 20-30 минут в период с 14:00 до 15:00.

При этом, добавила медик, важно не забыть укрыться одеялом. Такая защита оказывает успокаивающее влияние на нервную систему.

Если спать днём именно в таком ритме, особенно в выходные, тогда человек сполна ощутит прилив сил и энергии, отметила Добрецова.

Ранее, как писал NEWS.ru, сомнологи назвали несколько простых условий, соблюдение которых позволит существенно повысить качество сна. По их словам, недосып может негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы, а также привести к расстройству психики.