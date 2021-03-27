Нейрофизиолог рассказал, как городской шум подрывает здоровье

https://static.news.ru/photo/cb2ec036-8f10-11eb-9cb6-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Повышенный шумовой фон, который также называют шумовым загрязнением, может серьёзно сказаться на здоровье жителей мегаполисов. Об этом предупредил нейрофизиолог и невролог Александр Будик.

По его словам, шумовая нагрузка создаёт для мозга негативные последствия: его ресурсы стремительно истощаются, в результате человек начинает испытывать сильный стресс. Кроме этого, возможны и другие последствия — повышенная утомляемость, низкая работоспособность, а также появление физических и нервных заболеваний.

Даже такое средство, как беруши, не способно защитить от вредного воздействия шума, пояснил специалист.

Наш слуховой аппарат воспринимает звуки не только через слуховой проход, но есть так называемая костная проводимость, которая позволяет человеку слушать даже в случае, если слуховые проходы будут закрыты. Поэтому беруши будут малоэффективны, — приводит слова Будика «Радио Sputnik».

Эксперт отметил, что существуют требования по нормативу уровня шумового загрязнения. Постоянно жить, например, с автомагистралью или громкими соседями — крайне вредно, хотя бы потому, что шум мешает нормально отдыхать.

Впрочем, бывает и так называемый белый шум, который помогает заснуть и позитивно влияет на человека, особенно в юном возрасте. Также улучшить состояние мозга способна музыка, с которой у слушателя есть эмоциональная связь.

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