«Как самолёт»: реаниматолог ответил на вопросы об аппарате ИВЛ

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Процесс работы аппарата искусственной вентиляции легких, который используют для тяжёлого течения коронавирусной инфекции, можно сравнить с полётом на самолёте. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог одной из больниц Екатеринбурга, который пожелал не называть своё имя.

Он ответил на самые часто задаваемые вопросы о работе ИВЛ и развеял некоторые популярные мифы. Врач пояснил, что задача аппарата — насыщать кровь кислородом и удалять из лёгких углекислый газ. Происходит это за счёт подачи дыхательной смеси.

Как и самолет, он заходит на взлет и посадку, иногда входит в зону турбулентности, — отметил реаниматолог в беседе с E1.RU.

ИВЛ используют для общей анестезии во время операций, при острой дыхательной недостаточности, травмах, инсультах, отравлениях, повреждениях головного мозга для предотвращения кислородного голодания.

Гипоксия возникает при бактериальной и вирусной пневмониях и COVID-19. При коронавирусе одышка возникает из-за истощения мышц, обеспечивающих дыхание, и заражённый тратит слишком много энергии, чтобы сделать вдох.

Врачи принимают решение о переводе пациента на ИВЛ согласно анализам и клинической картине. Учитываются масштаб поражения легочной ткани, чистота дыхания, уровень кислорода и углекислого газа в крови, кислотность крови, цвет кожи.

Когда аппарат работает, он вдувает в лёгкие воздух в определённом объёме. Человек выдыхает при этом его самостоятельно за счёт ригидности грудной клетки. Настройки задают давление и частоту дыхания, содержание кислорода в смеси и прочее.

При этом одним из мифов является то, что после подключения к ИВЛ человек «разучится» самостоятельно дышать. В большинстве случаев устройство используется временно для помощи организму направить силы на борьбу с болезнью и защитить нервную систему.

Современные аппараты ИВЛ учитывают дыхательные попытки больного и, наоборот, помогают ему дышать самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, власти Краснодарского края закупят аппараты ИВЛ на 55 млн рублей.