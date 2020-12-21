Диетолог рассказала, как правильно есть мандарины

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В предновогодний период у россиян особой популярностью пользуются мандарины, которые по давней традиции считаются украшением праздничного стола. Однако люди зачастую употребляют их неправильно. За сутки можно съедать не больше четырёх цитрусовых, а за один приём пищи — не больше двух, предупредила диетолог-нутрициолог Сания Ислямова.

Кроме того, их стоит употреблять в течение часа после еды и ни в коем случае нельзя есть на голодный желудок. Особенно это касается тех, у кого имеется предрасположенность к сахарному диабету, отметила врач.

Она также призвала аллергиков ограничить количество цитрусовых в рационе.

Если человек съедает один-два мандарина, то это некритично. Если пять и более, то вместо защелачивания организма получается закисление крови. В кислой среде запускаются онкологические процессы, — цитирует Ислямову Sputnik Казахстан.

Нутрициолог также посоветовала есть мандарины с белыми прожилками, так как в них содержится клетчатка, которая помогает переваривать простые углеводы.

А вот закусывать алкоголь фруктами, в том числе мандаринами, не рекомендуется. В таком сочетании продуктов слишком много углеводов, и человеку может стать плохо прямо за праздничным столом.

Тем, кто ест мандарины ради профилактики вирусных заболеваний, диетолог порекомендовала ограничить их, заменив витамином C в таблетках, в которых рассчитана суточная доза витамина.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что мандарины имеют невысокую калорийность, поэтому их могут есть следящие за фигурой люди. Вместе с тем она рекомендовала отказаться от мандаринов людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта и аллергическими реакциями, которые могут проявиться из-за масел, содержащихся в кожице.