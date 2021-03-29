«Как осенью не будет»: прогноз эпидемиолога Роспотребнадзора по COVID

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В России ещё возможны колебания заболеваемости по COVID-19 от суток к суткам, но, скорее всего, рост не достигнет показателей осеннего пика.

Ещё возможны суточные колебания заболеваемости​​​. Такие незначительные подъёмы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19, — заявила в беседе с РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, сезонные вирусы отлично себя чувствуют в прохладной влажной весенней погоде, которая обычно сопровождается резкими перепадами температуры. Она предполагает, что такого же поведения следуем ожидать и от COVID-19.

Но в целом в России чёткий тренд к снижению заболеваемости, причинойкоторого стали профилактика и вакцинация. Иммунная прослойка населения постепенно увеличивается. Часть россиян приобрела иммунитет естественным путем, напомнил эксперт.

Она призвала не расслабляться и соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса, а также поставить прививку.

Врачи бьют тревогу — до 15% родителей отказываются вакцинировать детей. Одни полностью игнорируют положенные по закону прививки, другие делают своим чадам не все положенные. NEWS.ru опросил сторонников и противников вакцинации. Кризис российской медицины и кадровый голод оказались камнем преткновения в этом споре.