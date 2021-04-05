Медики рассказали, как определить болезнь по ногтям

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Проблемы с ногтями — это не всегда исключительно эстетические хлопоты. Примерно каждый десятый случай может свидетельствовать о вероятной болезни, предупредили заслуженный врач города Москвы Александр Мясников и дерматолог Ирина Гостева.

В эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» они рассказали, признаком каких заболеваний могут оказаться проблемы с ногтями.

Если вы видите какие-то изменения в ногтях, в 90% случаев это просто изменения в ногтях. Ничего более. <...> В 10% точно — такая же симптоматика может о чём-то говорить, — сказал Мясников.

Гостева развила тему, указав на то, что, например, чёрное пятно может указывать на меланому, злокачественную опухоль. Нередко это бывает признак гемангиомы. Мясников в свою очередь рекомендовал при проявлении такого симптома обратиться к врачу.

Повреждения ногтей не являются обязательным фактором какой-либо болезни, поэтому проблему не стоит преувеличивать. Тем не менее, следует помнить и о вероятных сигналах организма о переменах в здоровье.

При этом Гостева развеяла миф о связи белых пятен на ногтях с нехваткой в организме цинка или магния. По её словам, такие вкрапления можно объяснить просто — попаданием воздуха в зону роста.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников заявил, что большему риску пропустить симптом болезни подвергаются женщины. Он напомнил, что из-за лака и гелевого покрытия те «месяцами не видят свои ногти», из-за чего могут попросту не заметить происходящие с ними изменения.

По его словам, врачи иногда также диагностируют синдром зелёных или жёлтых ногтей. Эти цвета являются, например, маркерами онихомикоза — грибкового поражения.