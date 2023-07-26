Как оказать доврачебную помощь при отравлении Рассказываем об оказании помощи при отравлении, какие симптомы отравления и какие действия нужно предпринять при первой помощи пострадавшему

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Симптомы отравления и первая помощь

Отравление — это опасное расстройство и связанное с ним заболевание, вызванное проникновением в организм ядовитого или токсичного вещества. Какие симптомы указывают на отравление, как оказать пострадавшему доврачебную помощь, какие навыки следует осваивать, чтобы спасти отравившегося человека, расскажем в этой статье.

Типичные симптомы отравления и первая помощь пострадавшему

Состояние пострадавшего при отравлении человека быстро ухудшается. Доврачебную помощь нужно оказать до потери сознания, а для этого надо выяснить, что произошло и какой яд проник в организм. На отравление указывают такие признаки, как сильная головная боль, тошнота, рвота (наблюдается у 80% пострадавших), слабость, головокружение, диарея (развивается у 93–95% отравившихся). При оказании первой помощи необходимо облегчить дыхание больного — проветрить помещение и поддерживать приток свежего воздуха. При ослаблении сознания пострадавшему дают понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. Пока один человек расспрашивает отравившегося, что он накануне ел, пил и какие газы мог вдохнуть, а также предпринимает первые действия по детоксикации, его напарник должен позвонить в скорую помощь (номер с мобильного телефона — 103). Какие-либо лекарственные препараты, кроме сорбентов, на начальной стадии отравления не используются.

Если пострадавший потерял сознание, то его надо уложить на бок и контролировать состояние больного (пульс, дыхание). Важно не допустить проникновения рвотных масс в верхние дыхательные пути. По мере необходимости проводится массаж сердца и искусственное дыхание — при условии, что наблюдающие за больным люди владеют этими реанимационными техниками. Промывание желудка больному в бессознательном состоянии производится через зонд, эту процедуру может выполнить только медицинский работник.

Фото: Shutterstock.com Как оказать помощь при отравлении

Неотложная помощь при отравлении газами

В летний сезон многие люди переезжают в свои дачные дома с дровяным камином или печью. Такие устройства требуют специфического ухода и обслуживания. В качестве топлива нужно использовать просушенные дрова лиственных пород дерева (береза, ольха). Если топить печь полусгнившими отходами местной лесопилки, то можно по меньшей мере испортить себе отпуск. Некондиционные дрова при сгорании образуют густой и тяжелый дым. Сажа оседает на внутренней поверхности печной трубы и тем самым снижает пропускную способность дымохода. В такой ситуации высока вероятность отравления окисью углерода или угарным газом. Это вещество, проникая в организм человека, вступает во взаимодействие с гемоглобином и тем самым блокирует поступление кислорода в кровеносную систему. Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому его появление в доме сложно сразу распознать. Особенно опасно отравление окисью углерода, когда находящиеся в помещении люди спят. Поэтому важно следить, чтобы дрова в топливной камере полностью прогорели к вечеру. Кроме того, нельзя полностью перекрывать дымоход задвижкой.

Отравление угарным газом можно определить по следующим симптомам:

удушье, кашель;

сильная пульсирующая головная боль;

мерцание и потемнение в глазах;

учащенное сердцебиение, повышение артериального давления;

покраснение кожи лица;

мышечный спазм;

оцепенение, вялость, сонливость, беспамятство, переходящее в кому.

Доврачебная помощь при отравлении угарным газом состоит из простых, но эффективных действий:

Пострадавшего выводят на свежий воздух, расслабляют одежду (расстегивают пуговицы, снимают галстук или шарф) и укутывают пледом или легким одеялом.

Отравившегося угарным газом укладывают в горизонтальное положение, ноги приподнимают. Ко лбу прикладывают холодный компресс (лучше всего — завернутый в полотенце лед). При рвоте больного поворачивают на бок.

Чтобы больной пришел в чувство, к его носу подносят нашатырный спирт. Если пострадавший потерял сознание и у него не прощупывается пульс, то можно сделать искусственное дыхание и массаж сердца, хотя людям без опыта лучше воздержаться от выполнения таких процедур.

До прибытия бригады скорой помощи отравившемуся угарным газом человеку в сознании дают обильное питье, обычно крепкий чай.

Природный газ (метан), который используется для приготовления пищи в городских квартирах и не только, также представляет собой сильный яд. Он проникает в мозг и поражает нервную систему, что приводит к остановке дыхания. При утечке легкий метан скапливается в зоне потолка, а если в кухне открыто окно, то улетучивается на улицу. Однако в замкнутом помещении концентрация природного газа достигает опасного предела, при котором может произойти взрыв. Чтобы предупредить об опасной утечке, в метан добавляют примесь с неприятным запахом. Но при большом скоплении газа человек может не успеть избежать отравления. При подозрении на протечку надо сразу вызвать аварийную службу, не пытаясь что-либо исправить самостоятельно. Первая помощь при отравлении метаном выполняется по тому же алгоритму, что и при поражении угарным газом.

Фото: Shutterstock.com Неотложная помощь при отравлении

Помощь при пищевом отравлении

В летнее время учащаются случаи пищевого отравления. Сроки хранения продуктов вне холодильника в жаркую погоду резко сокращаются. В пище быстро развиваются болезнетворные микробы, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют эндотоксины. Особую опасность представляют испорченные мясные консервы, содержащие спорообразующую бактерию ботулину. Этот микроорганизм выделяет ботулотоксин, который вызывает поражение центральной нервной системы.

Симптомы пищевого отравления проявляются уже через 15 минут после употребления испорченной пищи. Иногда этот период затягивается на несколько часов. При первых признаках болезненного состояния нужно незамедлительно оказать потерпевшему доврачебную помощь:

Вызвать рвоту, чтобы удалить из желудка остатки испорченной еды. Для этого нужно дать отравившемуся выпить два-три литра слабого раствора марганцовки, который обладает антибактерицидным действием. После этого нажать двумя пальцами на язык и нагнуть голову пострадавшего.

После промывания желудка пострадавший должен принять сорбент: активированный уголь, «Энтеросгель», «Полисорб», «Смекту» (подходит для взрослых и детей).

Обеспечить отравившегося обильным питьем. Если отравление сопровождается диареей, то больному следует дать несладкий чай или подсоленную кипяченую воду.

В процессе проведения детоксикации необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Диспетчеру нужно сообщить подробности отравления (чем отравился потерпевший, сколько времени прошло с момента употребления испорченного продукта, какие действия производятся по спасению пострадавшего). После того как состояние здоровья стабилизируется, нужно некоторое время придерживаться диеты: куриный бульон, рисовая каша на воде, чай с классическими галетами.

Фото: Shutterstock.com Помощь при пищевом отравлении

Помощь при алкогольном отравлении

Алкогольное отравление происходит при неконтролируемом употреблении спиртосодержащих напитков, а также контрафактной алкогольной продукции. Ситуация осложняется тем, что пострадавший находится в состоянии опьянения и порой оказывает сопротивление тем, кто пытается оказать ему помощь. В итоге упускается драгоценное время и токсины проникают в жизненно важные органы, включая мозг. Чтобы спасти пострадавшего, надо проявить терпение и настойчивость, заручиться поддержкой других людей. Больного нужно успокоить, умыть холодной водой, снять с него пропитанную парами спирта одежду. Дальнейшие действия схожи с теми, которые производят при пищевом отравлении, в том числе:

Промыть желудок, чтобы вывести из него остатки алкоголя. Чтобы вызвать рвоту, пострадавший должен выпить два-три стакана подсоленной воды.

Убедить больного принять сорбенты. При алкогольном отравлении хорошо помогают «Полисорб», «Мезим» и «Смекта».

Приготовить чай с медом и отвар лаврового листа и дать выпить пострадавшему.

Закутать отравившегося алкоголем в одеяло и уложить в постель. К этому времени уже прибудет бригада скорой помощи.

Фото: Shutterstock.com Помощь при алкогольном отравлении

Отравление острыми ядохимикатами. Как оказать первую помощь

Если в желудок попадают едкие вещества (уксусная кислота, нашатырный спирт, бензин, каустическая сода), то вызывать рвоту нельзя. Иначе при обратном движении прожигающий яд оставит химические ожоги на стенках пищевода, повредит слизистую оболочку и вызовет отек гортани. Чтобы остановить разрушающее воздействие кислот и щелочей, нужно:

Приготовить нейтрализующий раствор из 12 яичных белков, размешанных в литре холодной воды, и дать выпить пострадавшему. В подобных случаях содовый раствор категорически запрещен. Сода вступает в реакцию с химикатами, в результате которой образуется большой объем газа, который может повредить желудок пострадавшего.

Растолочь таблетки активированного угля, высыпать порошок в стакан воды и перемешать. Полученную смесь дать отравившемуся человеку выпить мелкими глотками.

При ожогах слизистой оболочки желудка и пищевода кислотой, а также при отравлении тяжелыми металлами состояние пострадавшего может улучшиться после выпитого стакана молока. Чтобы решиться на такое лечение, нужно точно знать, каким веществом было вызвано отравление. Многие химические яды (бензин, дихлорэтан, органические растворители) хорошо растворяются в молоке, что ускоряет их всасывание в кровь.

Медицинская помощь при отравлении

Медицинская помощь при отравлениях зависит от проникшего в организм яда. Чтобы спасти пострадавшего от угарного или природного газа, выполняют манипуляции, обеспечивающие проходимость дыхательных путей, подключают больного к ИВЛ или надевают на него маску кислородной подушки (вставляют в нос канюли, если отравившийся находится в бессознательном состоянии). При алкогольном отравлении пациенту вводят через капельницу специализированный раствор комплексного действия, обеспечивающий детоксикацию и вывод продуктов распада этанола, восстановление внутренних органов, восполнение витаминов и минералов, улучшение общего самочувствия пациента. Полный курс лечения назначается по результатам анализов и с учетом всей клинической картины расстройства организма.

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