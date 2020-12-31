В МЧС рассказали, как обезопасить себя во время прогулки на морозе

https://static.news.ru/photo/086d48c2-4cfa-11eb-bce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МЧС дали советы тем, кто отправляется на прогулки в мороз.

При сильных морозах выходить на улицу без крайней необходимости не следует. Если же желание прогуляться непреодолимо, тогда перед выходом из дома важно как можно теплее одеться и не употреблять алкоголь, так как он не помогает согреться, предупредили в МЧС.

Спасатели отметили, что перед выходом на улицу нужно тщательно подобрать одежду: надеть термобельё, удобную просторную одежду и тёплую обувь. Кроме того, важно обязательно надевать головные уборы, которые закрывают уши и голову.

Сократите пребывание на морозе и без острой необходимости не выходите на улицу. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Не отправляйтесь на природу, горки, пока не сойдут морозы, — цитирует РИА Новости предостережение пресс-службе главка МЧС по Еврейской автономной области.

Там напомнили, что на улицу нельзя выходить сразу после душа или бани, в сырой одежде и с мокрой головой.

Спасатели также рекомендовали брать с собой в дальние прогулки и поездки на природу термос с горячим питьём и бутерброды.

Основными симптомами переохлаждения являются озноб, побледнение и посинение кожи, острая боль в пальцах рук и ног, напомнили в ведомстве. При длительном переохлаждении может возникнуть обморожение, при котором чаще всего повреждаются уши, кисти рук, стопы и нос.

При первой степени обморожения кожа бледнеет, снижается её чувствительность, а после согревания наблюдаются покраснения и отёки. При дальнейших стадиях поражения кожа приобретает сине-багровый оттенок, а на её поверхности появляются пузыри с прозрачной жидкостью.

При возникновении признаков переохлаждения в МЧС посоветовали зайти в ближайшее тёплое помещение и согреть охлаждённые участки до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растиранием или дыханием.

При признаках глубокого обморожения нужно наложить на поражённую поверхность теплоизолирующую повязку, выпить горячего чаю и принять обезболивающее. При этом важно не затягивать с вызовом врача.

Ранее, как писал NEWS.ru, оториноларинголог Владимир Зайцев посоветовал при нахождении на улице в мороз следить за дыханием. Оно должно быть равномерным и не очень глубоким, чтобы холодный воздух успевал прогреваться, проходя через нос. Особенно это важно во время катания на лыжах, коньках и тюбинге. При физической активности частота и глубина дыхания меняются, поэтому есть риск переохлаждения.