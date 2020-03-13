https://static.news.ru/photo/2b077a1e-654d-11ea-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети, как и пожилые люди, могут оказаться более подверженными коронавирусу COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Тем не менее, по её словам, есть несколько простых способов обезопасить ребёнка.

Одно из главных условий — напоминать о том, как важно тщательно мыть руки. Помимо этого, имеет смысл обращать внимание на питание. Здесь должен быть полноценный рацион, для диет не время, подчеркнула врач.

Если мы говорим о пище, которая готовится не дома и за которой не осуществляется жёсткий контроль — например, фудкорты, — то опасность, конечно, есть, — приводят слова Аплетаевой «Невские новости».

Медик подчеркнула, что сейчас не самое удачное время для посещения вместе с детьми всевозможных торговых центров, где очень большое скопление людей. Кроме того, не следует посещать дни рождения и праздничные мероприятия, где много других детей.

В целом же ребёнка нужно максимально оградить от любых контактов, отметила специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве не стали менять учебный план в школах. На дистанционное обучение переводят только детей, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Испании и Германии. Классы начнут закрывать на карантин, если заболеют более 20% учеников.