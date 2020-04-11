В ближайшие недели в России наступит пик заболеваемости сезонным поллинозом — аллергическим недугом, который вызывает пыльца растений. Вместе с тем, его симптомы могут напоминать инфекционные болезни. В том числе, коронавирус, эпидемия которого охватила страну и весь мир. Схожесть аллергических проявлений с вирусными может заставить россиян волноваться за себя и своих детей. Как распознать поллиноз и чем его симптомы отличаются от инфекционных — читайте в материале NEWS.ru.

Поллиноз — это заболевание аллергической природы, которое зачастую носит сезонный характер и происходит весной или летом. В основном он проявляется аллергическим ринитом, заложенностью носа, кашлем, одышкой, покраснением глаз и зудом в их области, слезотечением и конъюнктивитом.

При тяжёлых формах недуга у человека наблюдаются нарушения сна, слабость и апатия. Ему трудно выполнять повседневные дела. Носовое дыхание в таком случае сильно затруднено, и больной может дышать только ртом.

Alf Jönsson/imagebroker.com/Global Look Press

Вместе с тем, поллиноз может быть и круглогодичным. Например, на шерсть домашних животных, домашнюю пыль и пылевых клещей.

Цветение растений уже началось, в настоящее время наблюдается средняя концентрация пыльцы в воздухе, рассказала NEWS.ru врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих. Обычно пик заболеваемости поллинозом приходится на майские праздники. При этом его симптомы могут быть схожи с таковыми у коронавируса. Например, кашель и конъюнктивит.

Есть ряд заболеваний, инфекционных в том числе, которые имитируют симптомы аллергии. Если у пациента есть симптомы конъюнктивита, зуд в глазах, слезотечение, насморк, возможны астматические признаки, — конечно, нужно обратиться к врачу для того, что пройти обследование и получить рекомендации по поводу лечения. Каждый год заболеваемость поллинозом прирастает и каждый год фиксируются новые случаи пыльцевой аллергии. Но если у пациента до этого времени не было никаких симптомов аллергии, тем более если у пациента нет так называемой атопической конституции — истории аллергических заболеваний, то это в гораздо большей мере вызывает подозрения и диктует то, чтобы пройти обследование. Алла Рыжих врач — аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии врач — аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии

Однако, у проявлений коронавируса и поллиноза есть отличие: в случае последнего отсутствует высокая температура, отметила врач.

В случае, если поллиноз застал во время самоизоляции, следует принимать антигистаминные средства, глазные капли, спреи для носа.

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Существует аллерген-специфическая иммунотерапия — метод лечения, при котором в организм вводится вызывающий недуг аллерген. В результате у человека вырабатывается устойчивость к нему. Но когда сезон поллиноза уже наступил, применять иммунотерапию уже поздно, добавила Рыжих. Однако можно обсудить альтернативные меры. В том числе ограничение приёма пищи, в которой есть вызывающие аллергию белки растений. Например, букоцветных.

При отсутствии лечения поллиноза могут быть осложнения. Прежде всего, развитие пыльцевой астмы вплоть до смертельного исхода. Либо отёк Квинке с нарушением функции глотания и дыхания. В текущем году из-за тёплой погоды пик распространения пыльцы может произойти уже через десять дней, полагает аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

Пик — как зацветёт берёза у нас. Если сохранится такая погода, я думаю, что она зацветёт деньков через десять, активно зацветёт. Если в предыдущие годы, то начиналось обычно это с марта — самые первые. А пик берёзы в прошлом году был где-то в мае. Но этот год, судя по всему, значительно более тёплый. Уже полтора месяца как цветёт орешник — такого никогда не было. Даниил Щепеляев аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

Он отметил в беседе с NEWS.ru, что медицинские маски смогут минимально защитить от пыльцы. Кроме того, для неё остаются открытыми глаза.

Kevin Prönnecke/imagebroker.com/Global Look Press

Поллиноз в цифрах

По данным Минздрава России за 2018 год, наибольшая общая заболеваемость поллинозом отмечалась в кавказских регионах России: Чечне (785,9 больного на 100 тысяч населения), Дагестане (459,8) и Карачаево-Черкесии (431,5). Кроме того, высокие показатели распространённости поллиноза — в Адыгее (427,5) и Краснодарском крае (406).

Реже всего аллергическим ринитом страдают в Ненецком автономном округе (6,8), Архангельской области (11,3) и Севастополе (18,3). За ними следуют Сахалинская (29,8) и Мурманская (32,5) области.

В целом по России показатель заболеваемости недугом вырос: с 208,4 больного на 100 тысяч населения в 2017 году до 213,4 в 2018-м.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что четверть (26%) россиян постоянно или время от времени сталкивались с аллергией на растения, включая пыльцу или пух.

Две трети (66%) испытывающих аллергию на растения пользуются противоаллергическими препаратами. Каждый пятый (20%) наблюдается у врача, а 16% стараются не выходить на улицу и сводить к минимуму контакты с окружающей средой.

Каждый четвёртый (25%) сталкивался с аллергией на лекарства. Кроме того, граждане имеют аллергическую реакцию на те или иные продукты питания (22%) и пыль (22%).

Большинство (60%) респондентов уверены, что развитию аллергии способствует плохая экология. Кроме того, 42% винят в этом плохое качество продуктов питания, а 41% — наследственную предрасположенность.