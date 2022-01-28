Кабмин выделил центру Гамалеи средства на исследование вакцины для детей

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Мужчины тяжелее переносят высокую температуру тела из-за особенностей организма, у них слабее иммунная реакция, рассказала изданию «Слово и Дело» терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова. Она добавила, что температура тела у мужчин изначально на полградуса ниже, чем у женщин, поэтому её повышение так ощущается.

Все люди по-разному реагируют на повышенную температуру тела и простудные симптомы. Но существует мнение, что мужской организм хуже переносит вирусные заболевания, чем женский. На самом деле, часто мужчины не преувеличивают...