Кабмин выделил центру Гамалеи средства на исследование вакцины для детей

Правительство России выделило НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи около 305,5 миллиона рублей на клинические исследования против коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет. В исследовании будут участвовать более тысячи волонтёров, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Выделить в 2022 году Минздраву России на предоставлении субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ на финансовое обеспечение выполнения государственного задание на оказание услуг, имея в виду проведение двойного плацебо-контролируемого исследования… по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак-М комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируса, вызванного вирусом SARS-CoV-2», — говорится в распоряжении.
Ранее в парвительстве выделили 20 млрд рублей на программу «Генеральная уборка», в состав которой входит ликвидация мусора на суше и на море. Она коснётся в том числе затонувших кораблей.